警察官などになりすましてウソの電話をかけ、現金をだまし取るなどしたとして、愛知県警が詐欺グループの電話の拠点に踏み込み、“かけ子”2人を逮捕しました。逮捕されたのは、いずれも無職で、日進市の北島久義容疑者(51)と名古屋市南区の佐野淳一容疑者(55)です。北島容疑者は先月、警察官などを名乗って、石川県の女性(72)に「警察にお金を預けなければならない」などとウソの電話をかけて現金390万円をだまし取