犬が部屋を散らかす心理 お留守番していてくれた愛犬が部屋を散らかしていること、犬との暮らしではあるあるですよね。 ティッシュを箱の中から全部出していることもあれば、トイレシートを噛みちぎって粉々にしていることもありますし、クッションの中綿を取り出されていることもあります。 イタズラをされないように対策をして出かけたつもりかもしれませんが、犬が部屋を散らかしてしまうのは、やはり飼い