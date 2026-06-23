Google DeepMindと、『Everything Everywhere All At Once』などで知られる独立系映画スタジオ「A24」が、AIフィルムメイキングツールを共同開発する研究提携を発表した。現地時間6月22日にGoogle DeepMindが明らかにした。 参考：なぜAnthropicは広告を拒み、OpenAIは導入するのかChatGPT広告の日本上陸で考える生成AI各社の“哲学” 提携にあわせ、GoogleはA24に出資する。Wall Street Journalによれば出資額は約7