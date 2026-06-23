礼賛の新曲「高ぶるブルー」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason7』エンディングソングに決定した。あわせて、同楽曲を7月8日に配信リリースする。 （関連：礼賛、新宿歌舞伎町で迎えた熱い“ピークタイム”「芸人の音楽」とは言わせない本気のステージ） 2026年7月7日夜9時より放送開始の同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を