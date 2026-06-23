山形市によりますと、きょう午後２時３０分ごろ、山形県山形市上桜田の山林で、体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されたということです。 【画像】クマ目撃場所 通行人から｢山林のなかでクマを見た｣と市に通報がありました。 現場は芸術工科大学前バス停から南東へおよそ５００メートルの場所です。 人や物への被害は確認されていません。市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ