ジャクリジャパン（Jackery Japan）から、大容量ポータブル電源の新モデル「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」が発売された。価格は25万9800円。 本製品は、容量拡張に対応する大容量モデル「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」の後継機種として開発された。本体がよりコンパクトに設計され、軽量化が実現されている。 従来モデルと比較して体積が約60％削減され、重さは約34％軽量化され