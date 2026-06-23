森保ジャパンはすでに強烈なインパクトを放っている。アメリカの老舗スポーツ誌『Sports Illustrated』は、北中米ワールドカップの試合を順位付けしており、連日ランキングを更新。現在までに44試合が行なわれているなか、１位に君臨しているのは日本対オランダだ。スコアレスで折り返した後、森保ジャパンは二度ビハインドを負うも、粘り強く反撃。最終的には鎌田大地が88分に同点弾を挙げ、２−２で引き分けた。「これはま