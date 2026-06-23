ポケモンカードなど1200万円相当を盗んだ疑いで、男4人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕・送検されたのは、住居・職業不詳の坂野将来容疑者(29)ら男4人です。4人は今年1月、名古屋市緑区の看護師の男性(28)が住む集合住宅の一室に侵入し、ポケモンカードなどおよそ1200万円相当や現金およそ16万円を盗んだ疑いが持たれています。警察は4人の認否を明らかにしていません。名古屋市を中心に去年12月