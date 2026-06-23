J１のヴィッセル神戸は６月23日、横浜Ｆ・マリノスより渡辺皓太が完全移籍で加入すると発表した。渡辺は2015年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタート。その後、19年に横浜FMへ加入し、19年、22年シーズンにはリーグ優勝を経験。在籍７年目のJ１百年構想リーグでは17試合に出場し、１ゴールを記録するなど、重要戦力として活躍した。27歳のMFは神戸の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。「ヴィッセル神戸