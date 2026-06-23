台湾のクリエイターたちが石川の伝統工芸を学ぶ国際交流プロジェクトが23日から始まりました。「石川・金沢職人の夢」研修プログラムは、白山市で産業機器の卸売などを行う横山商会と、台湾のコンサルティング会社が、地域貢献活動の一環として共同で初めて実施するものです。研修には陶芸家やデザイナー、学生など台湾の若手クリエイター10人が参加し県内の15の工房などで、輪島塗や金箔工芸、九谷焼など技術を体験を通して学びま