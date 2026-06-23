負傷交代したタッカーは期待される成績を残せていない(C)Getty Imagesドジャースのカイル・タッカーが現地時間6月22日、敵地でのツインズ戦に「6番・右翼」で先発出場したが、「腰のけいれん」のために急きょ途中交代した。【動画】タッカーが5号2ラン！大谷翔平を援護する一撃をチェック米誌『Sports Illustrated』の電子版である『Dodgers ON SI』は、デーブ・ロバーツ監督が、タッカーの症状について「深刻な問題になるとは