北海道白老町で６月２３日、緊急銃猟でクマを駆除する訓練が実施されました。白老町で行われた、町の職員やハンター、警察官が参加しての緊急銃猟の訓練です。住宅街にクマが出没した想定のもと、今年度に策定されたマニュアルに基づき、クマの発見から駆除までの手順を確認しました。道内ではクマの目撃が相次いでいて、上川の下川町では２２日、パークゴルフ場で道内で３例目となる緊急銃猟が実施され、クマ１頭が駆