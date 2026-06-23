今W杯で勝点を積み重ねているイラン(C)Getty Images試合後のロッカールームに、イラン代表イレブンの切実な想いが残されていた。現地時間6月21日に行われた北中米ワールドカップ1次リーグG組第2戦で、イランは、ベルギー代表と0-0で引き分けた。ヨーロッパのトップリーグでプレーする精鋭を揃える“格上”に70%もボールを支配され、計23本もシュートを打ち込まれたが、堅固な守りで応戦。最後まで得点を許さずに貴重な勝点1を