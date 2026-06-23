M!LK公式Instagramは6月22日、投稿を更新。同グループメンバー・吉田仁人さんのヘアアレンジ姿を公開しました。【写真】M!LK・吉田、平成ヘアアレンジを披露平成の懐かしヘアに挑戦同アカウントは「吉田さん、平成の懐かしヘアアレンジに挑戦」とつづり、1本の動画を公開。楽曲『爆裂愛してる』に合わせて次々と、メンバーが踊りながら登場する動画です。みんなキメ顔で続いていきますが、途中で笑い出してしまうところを見ると、