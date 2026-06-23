2026年放送の話題ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』が6月22日、感動の最終回を迎えた。【画像】『サバ缶、宇宙へ行く』を巡る小浜旅物語は小さな港町を舞台に、教師と高校生が世代を超えて"宇宙食開発"という大きな夢に挑む、実話をもとにしたオリジナルストーリー。主な舞台となったのは福井県小浜市で、地元の風景や暮らしがリアルに映し出されているのも見どころだ。ドラマをきっかけに名前を知った人もいるかもしれな。海にグルメ