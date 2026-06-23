中国国防部が空母「遼寧」などの訓練中に「日本から挑発や妨害があった」と主張していることについて、海自トップの齋藤海幕長は「関係法規に基づいて適切に対応している」と述べました。齋藤聡 海上幕僚長「我が国の警戒監視、情報収集などの体制を緩めることが、力による一方的な現状変更や、その試みをますます助長させてしまうことになる」中国国防部は、中国海軍の空母「遼寧」を中心とした部隊がおよそ40日間の訓練を終