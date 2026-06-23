フリューは、カプセルトイの利用実態の把握のために15歳から39歳の女性を対象にしたカプセルトイに関する調査を実施した（調査機関：フリュー「ガールズ総合研究所」、調査対象者：15〜39歳の女性772名、調査方法：ウェブアンケート、調査時期：2月10日〜2月12日）。調査では、「カプセルトイを“1ヵ月に1日以上”利用する」と答えた人が半数（51.2％）を超え、多くの人がカプセルトイを身近なエンタテインメントとして楽しんでい