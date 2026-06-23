自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、元参議院議員の大野泰正被告が罰金60万円の有罪判決を受けたことについて、立憲民主党の田名部幹事長は「そもそも何も解決していない」として、派閥裏金事件の全容解明を求めました。立憲民主党田名部匡代 幹事長「終わったわけではないですから。本来は自民党自らが解明して、国民の皆さんに説明責任を果たすことが私は筋だと思っています」立憲民主党の田名部幹事長