レスリング女子で五輪銅メダリストの浜口京子（48）が23日、自身のインスタグラムを更新し、人生初の「挑戦」を報告した。「美容室で、私の人生で初めての、前髪など、パーマをかけていただきました」と黒のノースリーブを着た立ち姿のショットを投稿。ロングヘアには全体にウエーブがかかり、浜口は新しいヘアスタイルが気に入ったように笑顔を見せている。「新たな髪型に、挑戦のご報告でした」と続け、「楽しみます!」と