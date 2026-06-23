日本の南の海上に台風7号と台風8号の2つの台風が同時に発生しています。また、梅雨前線が２５日にかけて九州付近に停滞する見込みで、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。九州南部では２５日にかけて、局地的に積乱雲が発達し落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。 【画像を見る】“ダブル台風”7号・8号の今後の進路は？ 気象庁によりますと、非常