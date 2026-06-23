お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が23日、自身のXを更新。25日の37歳の誕生日を控え、衝撃のプレゼントをもらったことを明かした。「もうすぐ37歳ということで、マヨネーズ37本貰いました」と報告。腕いっぱいにマヨネーズを抱え、満面の笑みを浮かべる写真を公開した。フォロワーからは「いい笑顔」「マヨラー最高」「マヨネーズ似合いますね」「しばらくマヨネーズに困りませんね」「マヨネーズは飲み物