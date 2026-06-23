6月23日、51歳での結婚を発表した俳優のしゅはまはるみ。映画『カメラを止めるな！』で賞にノミネートされるなど脚光を浴び、ドラマに映画にと引っ張りだこのバイプレーヤーだ。【写真】しゅはまはるみが再婚報告！明かされた「珍しい名字」と「お相手男性」「しゅはまさんはJAC（ジャパンアクションクラブ）の養成所や劇団東京乾電池の研究生を経て90年代から俳優として活動。結婚の関係で一度引退しています。その後、復帰して