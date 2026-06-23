居住するマニラのコンドミニアムで捜査当局者に拘束された井上英陽容疑者＝23日（フィリピン警察提供・共同）【マニラ共同】フィリピンの入国管理当局などは23日、窃盗の容疑で1月に東京簡裁から逮捕状が出た井上英陽容疑者（56）をマニラで拘束した。「ルフィ」などと名乗り日本で詐欺や強盗を繰り返していたとされるグループの幹部という。フィリピンに長期在留する外国人に取得が義務づけられている身分証の偽造品を所持して