世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビルに掲げられた教団の名称＝東京都渋谷区最高裁第3小法廷（渡辺恵理子裁判長）は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散を命じた東京高裁決定を支持し、教団側の特別抗告を棄却する決定をした。解散を命じた司法判断が確定した。渡辺裁判長は、宗教団体である教団や信者らの精神的、宗教的影響を考慮しても「解散は必要でやむを得ない」と判断した。高裁決定で命令は既に