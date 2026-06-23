飛び込みの愛知・名古屋アジア大会代表合宿で練習する男子高飛び込みの玉井陸斗＝滋賀県草津市飛び込みの愛知・名古屋アジア大会（9月開幕）代表が23日、滋賀県草津市で合宿を公開し、男子高飛び込みでパリ五輪銀メダルの玉井陸斗（滋賀・立命館ク）は「前回（のアジア大会）は中国勢に負けて3位だった。成長したと思える演技をして金メダルを目指したい」と抱負を語った。今月から大学のアメリカンフットボール部のトレーナー