俳優の寺島進（62）が22日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夜の街で出会ったサッカー界のスターについて語った。この日は同じ事務所である、秋元康氏がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼とトークを展開。青山が27歳で引退したという話から、元サッカー日本代表でJ3福島のFW三浦知良が59歳だという話になり、寺島は「あの人俺さ、銀座で会ったことあ