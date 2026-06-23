お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（43）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時55分）に出演。男性アイドルとの共演でファンにたびたび感謝される理由を語った。ともにMCを務めるとろサーモン久保田かずのぶと「上半期印象に残った仕事」についてトークした。井口はtimeleszの冠番組となるフジテレビ系「タイムレスマン」への出演を振り返り、「すごいセットでやってたのでテレビってこう