【漫画】本編を読む「猫はどこに座ったら一番邪魔になるか数学的に割り出せる」――ふと、そんな名言を思い出してしまった。猫は、私たちが忙しい時に限って、なぜか“そこだけはやめて”という場所へやってくる。 『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）は、そんな猫の自由気ままな行動を“あるある”として楽しめる、にごたろさんによるコミックエッセイだ。どうして猫は、人間が今使いたいものほど占領したがるのだろう。た