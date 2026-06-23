子どもを将来お金に困らない大人に育てるにはどうすればいいか。ファイナンシャルプランナーのにぐ先生こと、谷口達也さんは「おこづかいが少なすぎると、『もらったお金は全部使う』という習慣を身につけてしまう危険がある。大切なのは、子ども自身に予算管理を経験させることだ」という――。（第1回）※本稿は、にぐ先生（谷口達也）『10歳の子どもには毎週1000円渡しなさい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝i