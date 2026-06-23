2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康習慣部門の第3位は――。▼第1位酒･タバコと同じくらい危険…10年続けると｢大腸がん｣発症率が2倍に跳ね上がる､職場で毎日やっている習慣▼第2位まずは1週間､朝起きたらコップ一杯の水を飲むだけでいい…自律神経の専門家が断言｢体の不調を整える習慣｣▼第3位沖縄でも北海道でもない…自律神経の専門家が｢日本でいちばん元気に過ご