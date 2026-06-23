『まいにちフランス語』では、2026年4月号から新連載「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」がスタート。仏文法を丁寧な解説でおさらいし、練習問題で定着させます。 今回取り上げるのは、第3回「冠詞１：冠詞の種類と用法」。文法に自信がある方もそうでない方も、腕試しにぜひチャレンジしてみてください！ 第3回冠詞１： 冠詞の種類と用法第1問 空欄に不定冠詞 un / une / desのいずれかを書き入れ