米AMDは6月22日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.2」を公開した。かねてから予告されていた旧製品向けにAMD FSR 4.1を展開するもので、当初の予告から大幅に前倒しされた形だ。「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.2」公開。Radeon RX 7000シリーズにFSR 4.1リリース！これまで現行モデルでしか利用できなかった最新機能「AMD FSR 4.1」を、旧製品であるRad