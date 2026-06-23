AOKIが展開する「ORIHICA」は、近年のブライダルスタイルの多様化に伴い、暑い季節に最適な「SUMMER BRIDAL STYLE」を提案する。WEB特設ページでは、着こなしやスタイルを公開している。クラシックブライダル・サマースーツスタイル昨今の結婚式では自分らしさの表現や着まわし力が求められており、春夏は品格に加え快適な着心地や爽やかさも重視される。同ブランドでは、正統派の王道スタイルからパーティスタイルまで夏らしく涼