グラビアで活躍するタレント・桜井花奈が初主演を務めるドラマアプリ「ＢＵＭＰ」のショートドラマ「アンラッキーネイバー」が２４日から配信される。このドラマは、映像の中に仕組まれた謎を視聴者が実在するＳＮＳアカウントをたどりながら解き明かし、スマホの中で本当に事件が起きているかのような錯覚を起こす没入型ドラマ。桜井はどこにでもいる普通の主婦を演じ、念願のマンションへ引っ越した直後から不気味な隣人たち