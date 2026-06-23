■首相就任8カ月ですでに政権末期の様相最近の高市首相の言動を見ていると、政治家に必要な資質に欠けていると思わざるを得ない。「政治の本質的な資質は三つある。情熱、責任感、そして見識（判断力）」そういったのは『職業としての政治』の著者マックス・ウェーバーである。高市首相はかつてバンドを組んでドラムを叩いていたそうだ。今でもむしゃくしゃする時は自宅の防音装置のある部屋でドラムを思い切り叩いて発散するとい