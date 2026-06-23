元ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランドのトレバー・バウアー投手（３５）が２２日（日本時間２３日）、古巣のメキシカンリーグ、メキシコシティ・レッドデビルズへ移籍した。元サイ・ヤング賞右腕は２４年に同チームに所属。現在、元楽天の安楽らがプレーしている。バウアーは自身のＸ（旧ツイッター）で球団の移籍発表をリポストした。これを受けて米メディア「ファンサイデッド」は「トレバー・バウアーの横滑り移籍