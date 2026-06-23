AOKIは、猛暑のビジネスシーンを快適に過ごすための「スーパーエアクール」シリーズから、特殊素材を採用した新作セットアップとパジャマスーツを全国の店舗および公式オンラインショップで発売した。スーパーエアクールトリクシオン セットアップ新登場の「スーパーエアクールトリクシオン セットアップ」は、ポリエステルで天然素材の風合いを表現した帝人フロンティアの特殊素材「TRIXION(トリクシオン)」を採用している。ウー