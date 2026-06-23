女優のコ・ミンシが映画界に復帰する。名優ファン・ジョンミンと共演するようだ。【写真】「中1中絶」噂のコ・ミンシに「芸能活動永久停止」要求6月23日、本サイト提携メディア『OSEN』は、コ・ミンシが最近、映画『住みよい家』（仮題）の脚本を受け取り、前向きに検討した末に出演を決めたと報じた。すでに『OSEN』は、同作にファン・ジョンミンが出演すると単独で報じており、今回コ・ミンシの合流も伝えられたことで期待が高ま