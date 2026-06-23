ボーイズグループARrC（アーク）が、デビュー約2年でグループ活動を終了する。6月23日、所属事務所MYSTIC STORYは公式SNSを通じて、ARrCの公式グループ活動終了を発表した。【写真】ARrCを活動5カ月で脱退した18歳メンバーMYSTIC STORYは、「当社はメンバーと率直かつ慎重な議論を重ねた結果、本日をもってARrCの公式グループ活動を終了することを決定した」とし、「これにより、アンディ、チェハン、ドハ、ヒョンミン、ジビン、キ