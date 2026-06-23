味の素AGFは6月21日、群馬県前橋市の県立赤城森林公園「赤城ふれあいの森」で、群馬クレインサンダーズ、一般社団法人スリーピースとの共同企画「父の日親子木工クラフト体験会」を開催した。森林保全や水資源保全に取り組む「AGFブレンディの森群馬」の活動を紹介しながら、親子で自然やコーヒーに親しむ内容とした。同イベントは、群馬クレインサンダーズとのオフィシャルパートナー契約に基づく地域社会貢献活動の第4弾として実