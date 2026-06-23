【モデルプレス＝2026/06/23】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が22日、フジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）に出演。所属事務所の後輩であるKEY TO LITの猪狩蒼弥のSixTONES愛を明かした。【写真】SixTONES直近のツアーショット “ほぼゼロ距離”熱狂ステージ◆高地優吾、猪狩蒼弥は「SixTONESのことが大好き」番組で猪狩との交流について尋ねら