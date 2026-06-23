【フレームアームズ・ガール セカンドジャイヴ】 6月25日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール セカンドジャイヴ」を6月25日11時より予約受付を開始する。 本商品は「フレームアームズ」の可変FA「セカンドジャイヴ」をFAガールシリーズで立体化したもの。本体は色白の美少女となっており、ア&