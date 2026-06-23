東京の小学校で児童ら11人がケガをした火事を受け、北九州市では23日から市立の小中学校などで緊急点検が始まりました。■校長「コンセント近くに紙段ボールなどの可燃物がないかなどを確認していきます」北九州市小倉北区の西小倉小学校では23日午後、校長と教頭が音楽室や音楽準備室を回り、コンセントの付近に燃えやすい物がないかや、サーキュレーターなどの電気機器のプラグが挿したままになっていな