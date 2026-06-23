九州北部では23日、梅雨前線などの影響で断続的な雨となりました。25日にかけては警報級の大雨となる見込みで、福岡管区気象台は土砂災害に厳重に警戒をするよう呼びかけています。福岡市西区の能古島の海水浴場では23日が海開きでした。7月1日からの本格的な海水浴シーズンを前に、地元の人たちが海の安全を祈願しました。その後、神事に参加した保育園児が海に入る予定でした。しかし。■中村安里記者「海開きとなりました