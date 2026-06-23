阪神・大竹耕太郎投手が、２４日のヤクルト戦（甲子園）に先発する。前回登板の１７日の楽天戦（甲子園）では、６回３安打無失点の好投で自身の連敗を５で止めた。５月２日・巨人戦（甲子園）を最後に白星から遠ざかった。「大事にしてたのは、投げていく中で良かった点を自分の中で認めていくこと」。敗れても常に前を向いていた。２４日は試合開始時間の午後６時頃から雨予報。自身の登板日は雨が多く、過去には名前をもじ