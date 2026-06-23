この先は全国的に蒸し暑さがアップするでしょう。熱中症情報では26日(金)頃から九州から東北で「警戒」レベルの地点が増えるでしょう。こまめな水分補給や適切な冷房の使用など、万全な熱中症対策が必要です。台風由来の暖かい空気が流入週末から気温上昇この先一週間は本州付近に前線が停滞する一方で、日本の南の海上から台風が北上しているため、暖かく湿った空気が日本列島へ流れ込みやすいでしょう。25日(木)以降は前線の活