お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が21日、オフィシャルブログを更新。父の日に11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんから心温まるプレゼントを受け取ったことを明かし、家族との幸せなひとときを報告した。 この日、東は「父の日！たまらんねand 極上スイカ」と題して更新したブログ。「父の日！｝と切り出し、出演する舞台「熱海五郎一座」の公演を終えて帰宅すると娘たちから花束を贈られたことを