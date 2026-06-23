山形市内の飲食店に侵入し、時価5万円相当のタブレット端末1台を盗んだとして、山形市の21歳の無職の男が窃盗などの疑いで逮捕されました。男は警察の調べに対し容疑を認めているということです。逮捕されたのは、山形市平清水2丁目の無職の21歳の男です。男は5月21日午後9時30分ごろから22日午前10時までの間に山形市香澄町1丁目にある飲食店に侵入し、タブレット端末1台、時価5万円相当を盗んだ疑いです。警察によりますと、タブ