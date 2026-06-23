ASD（自閉スペクトラム症）の特性を持つ子どもは、学びや日常生活のなかでつまずきを経験することも少なくありません。興味の偏りや集中の波など、その特性は一人ひとり異なり、親としてどう支えればよいのか悩む場面も多くあります。こうした子どもへの関わり方についてヒントを与えてくれるのが、『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』（