東京・月島発のもんじゃブランド「月島もんじゃ こぼれや」を運営する株式会社deltaは、ブランド初となる海外店舗をマレーシア・クアラルンプールの商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと ブキッ・ビンタン シティ センター（ららぽーとBBCC）」に、2026年6月27日（土）にオープンする。未開拓の海外市場へ、日本の鉄板文化を届ける挑戦近年、寿司やラーメン、お好み焼きなどの日本食は世界的な広がりを見せているものの、